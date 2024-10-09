Gezeravcı İtalya'da! Uzay sektörünü inceleyecek

İtalya temaslarına pazartesi günü Başbakan Giorgia Meloni'nin Başbakanlık'taki kabulüyle başlayan Gezeravcı'nın da aralarında olduğu Ax-3 ekibi, Roma'nın yanı sıra Milano ve Torino kentlerinde uzay sektörü üzerine çalışan firmalardan üniversitelere çeşitli ziyaretlerde bulunacak. Roma'daki temasları sırasında değerlendirmelerde bulunan Gezeravcı, Başbakan Meloni ile görüşmelerinin çok verimli geçtiğini söyledi.

Gezeravcı, "Malum olduğu üzere 9 Şubat 2024'te Axiom-3 görevini tamamlayıp dünyaya döndükten sonra, Ax-3 görev ekibinin ülkelerinde teker teker icra ettiğimiz bu programın ilkini 2-5 Haziran'da ülkemizde, Türkiye'de yapmıştık. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın kabulleriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirme imkanımız olmuştu. Keza İsveç Başbakanı ile burada da İtalya Başbakanı Sayın Meloni ile dün görüşme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Bu resmi temaslarının önemine işaret eden Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Özellikle görev içerisinde yer alan ülkelerin kendi sanayilerinin işbirliği noktasında, en tepe noktadaki karar vericilerin duruma vakıf olması, sürecin ilerleyişiyle ilgili doğru bilgiyi ilk kaynaktan alması ve bundan sonraki niyet beyanını net olarak ortaya koyması açısından çok güzel bir bilgilendirme imkanı yaratan görüşme oldu. Sayın Meloni'nin, değerli zamanını bize ayırarak, her ülkenin kendi özelinde sürece ilişkin devam eden projelerine vakıf olması, süreçle ilgili geleceğe yönelik planlamaları dinlemesi çok müstesna bir fırsattı bizim için."

"UZAY SEKTÖRÜNE YOĞUN ŞEKİLDE ÜRETİM YAPILAN ÜLKELERDEN BİRİ İTALYA"

İtalya'daki programlarının detayına ilişkin bilgi veren Gezeravcı, "Uzay sektörüne yoğun şekilde üretim yapılan ülkelerden biri İtalya. Uzay sektöründe üretim yapan bu firmaların altyapılarını yerinde görüp, bundan sonraki projelerde geldikleri noktalar ve sürecin içerisinde farklı bileşenlerle birlikte yürüttükleri farklı süreçlere ilişkin detaylı bilgileri alma imkanımız olacak. Üretim bantlarını bizzat yerinde görüp, devam eden projelerin gidişatına ilişkin yerinde gözlem yapma imkanımız olacak." dedi.

Gezeravcı, bu firmaların yanı sıra farklı üniversite ve kurumları ziyaret edip uzaydaki deneyimlerini aktaracaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gerek kendi görevimiz esnasında elde ettiğimiz tecrübeler gerekse uzay görevlerinin bundan sonraki sürecinde farklı planlamalara ilişkin bilgi ve birikimlerimizi ilgili kaynaklarla paylaşma, dinleyici topluluklara ilham kaynağı olma ve bundan sonra uzayın sürdürülebilir bir keşif alanı olması açısından ve genç potansiyellere ulaşıp, onların geleceğe yönelik hayallerini ve umutlarını şekillendirme açısından yine bizlere büyük fırsat sağlayacak bu buluşmalar. Aynı zamanda bu birikimi onlarla paylaşarak, mutlu bir sürecin içerisinde rol almaktan son derece keyif alacağız."

TEKNOFEST'İN ÖNEMİ

İtalya'ya gelmeden önce Adana'da TEKNOFEST'e katılan Gezeravcı, "TEKNOFEST, Türkiye Cumhuriyeti'nde genç nesillerimizin geleceğe yönelik hayallerinin mutfağı niteliğinde. Öz güvenlerini hakikaten ayağa kaldıran, yıllara sari kabullenilmiş çaresizliği kırarak, gençlerimizin potansiyellerini bizzat uygulama alanları içerisinde herkesin görmesine vesile olan çok müstesna organizasyonlarından bir tanesi." dedi.

Dünyanın pek çok yerinde teknoloji alanında farklı festivaller, organizasyonlar gerçekleştirildiğini dile getiren Gezeravcı, "Ama TEKNOFEST'in diğerlerinden hakikaten ayrışan özelliği, bu derece büyük bir organizasyonun, bu derece farklı ve geniş kitleye ulaşan bir organizasyonun, hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin, girişinin tamamen halka açık ve ücretsiz, herkesin erişimine imkan sağlayan şartlarda gerçekleştirilmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Festivalde geçirdikleri süre boyunca stantları gezerek öğrencilerin sorularını yanıtladıklarını anlatan Gezeravcı, devletin kararlılığıyla icra edilmiş uzaya yönelik görevlerinin, öğrencilerin öz güvenlerini ayağa kaldırma vesilesi olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Gezeravcı, "Devletime bu konuda almış olduğu karar ve yürütmüş olduğu icra konusunda minnettarım." diye konuştu.

UZAY GÖREVİNDEN SONRA F16 PİLOTLUĞUNA DÖNÜŞ

TEKNOFEST'te F16 ile gösteri uçuşu yapan Gezeravcı, "uzay görevinden sonra yeniden bir F16 kokpitinde bulunmanın nasıl bir duygu olduğu" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Mayıs ayı itibarıyla görevden önce yapmış olduğum uçuşlarıma tekrardan dönme imkanı buldum. Tazeleme uçuşlarıma tekrar başladığım zaman 'Artık uzaydan sonra böyle bir uçuştan keyif almazsın, tatmin olmazsın.' diye söyleniyordu. Hakikaten birbirinden tamamen bağımsız alanlar. Uzay apayrı bir platform, atmosferin içerisinde gerçekleştirdiğimiz uçuşlar apayrı bir platform. Hepsinin hazzı ayrı. Burada üç boyutlu bu eksenin içerisinde kendi elinizin altındaki bir gaz kolu ve kumanda yüzeyiyle manevralar yapıp, gökyüzünün o eşsiz özgürlük alanında hareket edebilmenin mutluluğunu yaşamak bir haz, diğer taraftan yer çekimsiz ortamın içerisinde kendi kanatlarınızla uçmanın hazzı bambaşka bir şey."

UZAYA GİDİŞ VE DÖNÜŞ ANINDAKİ HİSLERİ

"Uzaya gidişi ve dönüşü sırasındaki hisleri" sorulan Gezeravcı, herkesin büyük heyecan yaşadığını, kendisinin ise operasyonun selameti açısından bu görevi yürütenlerden biri olarak süreci son derece mutedil geçirme gerekliliğine uygun hareket ettiğini anlattı.

Gezeravcı, "Bu noktada sürdürdüğüm sükunetten son derece mutluyum. Nihayetinde bir an sonrasında oluşabilecek tamamen farklı bir senaryo, bir acil duruma karşı hem zihinsel hem de fiziksel hazır oluşumuzu devam ettiriyoruz. Ancak geri dönüp bütün süreç bittikten sonra o anın görüntülerini, videolarını izlediğimde benim de tüylerim diken diken oluyor. Bir milletin şahlanışını, bir ülkenin ait olduğu, fazlasıyla hak ettiği yere attığı ilk adımın mutluluğunu döndükten sonra izlediğim videolarda ben de fazlasıyla yaşama imkanı buldum." ifadelerini kullandı.