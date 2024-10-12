Teknolojik ihmal çocuğu sanal uşağa dönüştürüyor!

Şen, 5 yıldır ağırlıklı olarak çevrim içi ortamlarda çocuk istismarı üzerine çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, çocuğun çevrim içi cinsel istismarının dijital ortamların en büyük tehlikesi olarak kabul edildiğini söyledi.

Araştırmalarda geçen yılın verilerine göre çevrim içi ortamlarda 32 milyon çocuk istismarı materyali tespit edildiğini aktaran Şen, çocuğun çevrim içi cinsel istismarının kayıt altına alınıp çoğaltılarak pedofililere dağıtılmasının uzun yıllar bu suçun sürdürülmesine neden olduğuna dikkati çekti. Şen, "online-cyber grooming" olarak adlandırılan ve "sanal uşaklaştırma" şeklinde Türkçeye çevrilen kavramın çevrim içi ortamlardaki çocuk istismarı aşamalarını tanımladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu sanal uşaklaştırma evreleri çocuğun nasıl istismar edildiğini gösteriyor. Bu tip istismarda avcı istismarcı yetişkin, çocukla sosyal medya platformları aracılığıyla iletişime geçer. Burada istismarcı kendini çocuğun akranı gibi tanıtıp arkadaş olur. Samimiyeti ilerlettikten sonra cinsellik üzerine konuşmaya başlar ve böylelikle çocuğun cinsel sohbeti normalleştirmesini sağlar. Çocuğun bu sohbette ebeveynleri tarafından fark edilip edilmediğini, emniyet birimleriyle iletişime geçip geçmediğini anlamaya çalışırlar. Çocuğun kimseyle iletişime geçmediğini anladıkları sırada cinsel istismarda kullanılmak üzere çocuktan materyaller talep etmeye başlarlar. Çocuk, arkadaşlık bağı nedeniyle bir iki görsel gönderdikten sonra genelde olumsuzluğu fark ediyor ancak o sırada istismarcı tehdit ve şantaja başlıyor."