İnsan beynini yorduğu ispatlandı! "Öz denetim" tehlikesi

Uzun süre öz denetim gerektiren aktivitelerde bulunmanın etkilerini inceleyen bilim insanları, beyindeki elektriksel hareketlerin ölçümü için elektroensefalografi (EEG) başlığı taktığı 44 katılımcıyı 45 dakika boyunca duygusal videolar izlemek gibi bilgisayar temelli bazı uygulamalara tabi tuttu.

Araştırma kapsamında, katılımcıların yarısına "izledikleri duygusal videolara tepki vermemeleri" gibi otokontrol gerektiren görevler verildi. Öz kontrol uygulayan katılımcıların, beynin karar verme ve dürtü kontrolüyle ilgili bölgelerindeki "delta beyin dalgası" aktivitelerinde artış gözlendi.

Araştırma ekibi, bunun ardından 403 katılımcıyı iki gruba ayırarak katılımcılara EEG başlığı takmadan testi tekrarladı. Bu çalışmanın ardından ise öz kontrol yapan katılımcıların, daha agresif tepkiler verdiği saptandı.

Araştırmanın makalesi "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.