Buzul deyip geçmeyin! Binlerce yıllık hazineyi bilim insanları keşfetti: "Meğer kutuplar aslında..."

Almanya ve İngiltere'den bilim insanları, Antarktika'da ilk kez amber (kehribar) keşfetti. Amber, 83 ila 92 milyon yıl önce Dünya'nın en güney kıtasında yetişen eski kozalaklı ağaçların fosilleşmiş reçinesidir. Kök, polen ve spor fosilleriyle birlikte, bu amber bulgusu, Güney Kutbu'na yakın bölgelerde orta Kretase döneminde bataklık yağmur ormanlarının var olduğuna dair en güçlü kanıtları sunuyor.

Keşfedilen amberler, Yeni Zelanda ve Patagonya'daki ormanlara benzeyen bir ormanın Antarktika'nın buzul tabakasının altında bir zamanlar var olduğunu gösteriyor.

Bu ağaçlar, kış aylarında birkaç ay süren tam karanlıkta hayatta kalmak zorundaydı ve uzun süreli bir durgunluk sürecine giriyorlardı. Bu keşif öncesinde bilim insanları, Kretase dönemi amberlerini en güneyde yalnızca Avustralya'daki Otway Havzası ve Yeni Zelanda'daki Tupuangi Formasyonu'nda bulmuşlardı.

Alfred Wegener Enstitüsü'nden deniz jeoloğu Johann Klages, "Tüm kıtaların tarihinde reçine üreten ağaçların hayatta kalmasına uygun iklim koşullarına sahip olduğunu fark etmek heyecan vericiydi," diyor. Klages ve ekibi, 2017 yılında Batı Antarktika yakınlarında deniz tabanını delmiş ve iyi korunmuş fosil kök ağı, polen ve sporlar bulmuştu. Yeni çalışmada ise 3 metre uzunluğundaki çamur taşında keşfedilen amber parçaları, Antarktika'nın orman ekosistemine dair daha fazla bilgi edinme fırsatı sunuyor.

Çalışma Antarctic Research dergisinde yayımlandı.