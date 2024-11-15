Mars'ta suyun izleri bir kez daha keşfedildi! Tam 742 milyon yıl önce...

Yaklaşık 11 milyon yıl önce, Mars'a çarpan bir asteroit, gezegenin yüzeyinden parçalar kopardı ve bu parçalar uzaya savruldu. Bu parçalardan biri Dünya'nın çekim kuvvetine kapılarak Indiana'ya düştü. Keşfediliş tarihi tam olarak bilinmese de, meteorit 1929 yılında Purdue Üniversitesi'ndeki bir biyoloji bölümünde bulundu.

1980'lerde Chicago'daki Field Müzesi'ne bağışlanan meteorit, NASA'nın Viking uzay aracıyla eşleşen Mars atmosferine ait gazları içerdiği için Mars kökenli olarak tanımlandı. Ancak, sıvı suyla ne zaman etkileşime girdiği belirsizdi.

Purdue Üniversitesi araştırmacıları, yaptıkları detaylı izotop analizleriyle bu sırrı çözdü. Araştırmacılara göre, meteoritin sıvı suyla teması, yüzeydeki okyanuslardan değil, yer altındaki buzulların erimesinden kaynaklandı. Bu erimeye Mars'taki magmatik aktiviteler neden olmuş olabilir.

Bilim insanları, bu tarihleme yönteminin ileride diğer meteoritler ve gezegenler üzerinde de uygulanarak suyun izlerini ortaya çıkarabileceğine inanıyor.