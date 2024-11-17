Dünya'nın gördüğü en büyük felaket! Türlerin %95'i yok oldu

Bu kitlesel yok oluş sırasında deniz türlerinin yüzde 95'inden fazlası, kara türlerinin ise yüzde 70'i yok oldu. Toplamda, o dönemde Dünya'daki tüm türlerin yaklaşık yüzde 90'ı tamamen ortadan kalktı. Bilim insanları, bu felaketi fosil kayıtlarından tespit edebiliyor. Sedimanter kayalarda, Permiyen ve Triyas dönemleri arasındaki kesitte, fosil çeşitliliğinin aniden düştüğü açıkça görülüyor.

Peki bu yok oluşa ne sebep oldu? Uzun süre boyunca tek bir neden belirlenemedi. Asteroit çarpması, devasa volkanik patlamalar ve iklim değişikliği gibi çeşitli teoriler ortaya atıldı. 2014'te MIT'den bir araştırma ekibi, metan üreten mikrobiyal bir patlamanın bu yok oluşa katkıda bulunmuş olabileceğini öne sürdü. Daha yakın tarihlerde yapılan araştırmalar ise volkanik faaliyetlerin iklim üzerindeki etkisinin mega El Niño olaylarıyla birleştiğini gösteriyor.

Bu dönemde El Niño'nun uzun süreli etkileri, kuraklık ve sel gibi aşırı koşullara neden oldu. Çoğu tür bu zorlu koşullara adapte olamadı, ancak bazıları hayatta kalmayı başardı. Bu, yaşamın tamamen sona ermesini engelledi.