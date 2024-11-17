WhatsApp’ın yeni özelliği gündemde: Mesajlarınız artık asla kaybolmayacak

WhatsApp, uzun zamandır beklenen bir özelliği kullanıcılarına sunarak mesaj taslakları desteği getirdi. Artık yazmaya başladığınız, ancak göndermediğiniz mesajlar, "Taslak" etiketiyle işaretlenerek gözden kaçma riskini ortadan kaldırıyor. Bu yeni özellikle, yazdığınız mesajların başında yeşil ve kalın bir "Taslak" ifadesi yer alıyor. Bu sayede, uygulamayı açtığınızda yarım kalan mesajlarınızı görüp tamamlayabilirsiniz.

Taslaklar, sohbet listesinin en üstünde yer alarak kaybolmalarını önlüyor ve kullanıcıların kolayca erişim sağlamasına olanak tanıyor. Böylece hem taslak mesajlarınızı unutmamanız sağlanıyor hem de kullanıcı deneyimi daha pratik hale geliyor. Engadget'ın haberine göre, bu özellik artık dünya genelindeki kullanıcılar için aktif durumda.

WhatsApp, Temmuz ayında 100 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştığını duyurmuştu. Ayrıca, yeni eklenen dahili adres defteri ve sohbetleri organize etmeye yarayan özel listeler gibi özelliklerle platformunu daha da geliştirdi.