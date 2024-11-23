Üç milyon yaşında "yeni doğan" bir ötegezegen keşfedildi!

North Carolina Üniversitesi'nden Madyson Barber liderliğinde yapılan bu keşif, Nature dergisinde yayımlandı. TIDYE-1b adı verilen gezegen, bugüne kadar bulunan en genç geçiş yapan ötegezegen olarak dikkat çekiyor. Barber, "Kendi dünyamızın nasıl oluştuğunu ve nereye gittiğimizi anlamak için bu keşif çok önemli," diyor.

TIDYE-1b, yaklaşık 520 ışık yılı uzaklıkta, gelecekte bir turuncu cüce yıldıza dönüşecek bir yıldızın etrafında 8,8 günlük bir yörüngede dolanıyor. Kütlesi Dünya ile Neptün arasında, çapı ise Dünya'nın 11 katı. Gezegen, yıldızın önünden geçtiği sırada ışığındaki küçük düşüşler sayesinde tespit edildi.

Genç yıldız sistemlerinde bulunan protoplanet diskler, genelde bu tür genç gezegenleri gözlemlemeyi zorlaştırıyor. Ancak bu sistemde, dış disk hizasız ve iç disk tükenmiş olduğu için gezegen gözlemlenebildi.

Bu keşif, gezegenlerin üç milyon yıl gibi kısa bir sürede oluşabileceğini gösteriyor. Barber, Dünya'nın oluşumunun 10-20 milyon yıl sürdüğünü belirtiyor ve bu bulgunun, erken dönem gezegen oluşumuna dair önemli bilgiler sunduğunu ekliyor.

Araştırmacılar, bu tür daha fazla genç ötegezegen keşfederek gezegen oluşumu sürecine dair daha kapsamlı bir tablo oluşturmayı hedefliyor.