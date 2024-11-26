Mars'ta yaşam 4.45 milyar yıl önce mi vardı?

Araştırmalar, erken Mars'ın suya sahip olduğu ve suyun gezegene tıpkı Dünya gibi kuyruklu yıldızlar ve asteroitler aracılığıyla ulaştığına dair kanıtlar sunuyor. Zirkon kristalinde tespit edilen demir, alüminyum ve sodyum gibi elementlerin, Dünya'da sıcak su sistemlerinde, özellikle magmatik-hidrotermal ortamlarda oluştuğu biliniyor.

Bu keşif, Mars'ın erken dönemlerinde sıvı suyun, muhtemelen yüzeyde veya yer altında bulunduğunu ve hidrotermal sistemlerin varlığına dair ipuçları sunduğunu gösteriyor. Ancak, bu suyun sıcaklığı ve miktarı hakkında kesin bir bilgi yok. Yine de bu bulgu, Mars'ın ilk zamanlarında, suyun Dünya'daki gibi gezegene entegre olduğunu ve belki de Mars'ın sıcak ve nemli bir yer olduğunu düşündürüyor.

Araştırma, Science Advances dergisinde yayımlandı.