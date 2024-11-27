Covid-19'dan sonra yeniden! INFLOW Global Summit İstanbul'da başlıyor

Global ölçekte markaları ve Influencerları bir araya getirerek yaratıcı işbirliklerine zemin hazırlayan INFLOW, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda, İGA İstanbul Havalimanı, The Peninsula Istanbul ve Emaar Turkey gibi önemli partnerlerin katkılarıyla 1-4 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceği 8. INFLOW Global Summit için geri sayıma başladı.

Son yıllarda influencer pazarlama sektörü, dünya çapında hızla büyüyerek milyarlarca dolarlık bir ekonomi haline geldi.

INFLOW Kurucu Ortağı Afşın Avcı, Influencer pazarlama dünyasında yıllardır süregelen liderliklerini ve İstanbul'un global bir merkez olarak yeniden yükselişini vurgulayarak konuya dair şöyle belirtti: "2016 yılında başladığımız INFLOW Global Summit'in 8'incisini COVID-19 pandemisi sonrası yeniden İstanbul'da gerçekleştirmek, bizim için çok değerli. Bu sadece bir etkinlik değil, bizim için aynı zamanda vizyonumuzun hayata geçmesi niteliği taşıyor. Bugüne kadar 50'den fazla ülkeden yüzlerce Influencer ve markayı bir araya getirerek Influencer Pazarlaması açısından güçlü bir ekosistem oluşturduk."

INFLOW Kurucu Ortağı Emre Gelen ise şunları paylaştı: "Bu yıl da Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda, 30 farklı ülkeden 60 Influencerı ağırlayarak sektörün en yaratıcı projelerine ilham vermeye devam ediyoruz. INFLOW olarak, sadece markalarla Influencerları buluşturmakla kalmıyor, dijital dünyanın sınırlarını genişleten yenilikçi projelerle sektörün geleceğini şekillendiriyoruz. İstanbul gibi iki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde, Influencer dünyasının yeniden canlanmasına öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz."

INFLUENCERLAR İSTANBUL'DA YARIŞACAK

Bu yıl 8. kez düzenlenecek INFLOW Global Summit, Influencer Pazarlama dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkarken, moda, yemek ve teknoloji tercihlerine yön veren dijital içerik üreticilerini bir araya getirecek. Influencerlar, küresel bağlantılar kurma, bilgi paylaşımı yapma ve sektöre yön verme fırsatı yakalayacak. Etkinliğin ikinci gününde Türk Hava Yolları'nın hizmet ve ürünlerine yönelik yaratıcı içerik ve kampanya fikirleri geliştirmek için özel bir workshopta yarışacak. Geçtiğimiz yıl da benzer aktivitelerle düzenlenen etkinlik, Influencerlar için dinamik bir zemin sunacak.