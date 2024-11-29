Evrenin en büyük gizemi çözüldü mü? Kuantum kara deliklerde şok gelişme!

Penrose, tekilliklerin gözlemlenemez olduğunu ve kara deliklerin olay ufku ile "örtüldüğünü" öne sürdü. Bu, "kozmik sansür" olarak bilinen bir varsayımı oluşturdu. Ancak bu teori henüz kanıtlanmadığı gibi, geçersiz olduğunu göstermek de zorlu bir problem olmaya devam ediyor.

Son araştırmalar, kuantum mekaniğinin bu varsayımı destekleyebileceğini gösteriyor. Kuantum mekaniği, kara deliklerin özelliklerini etkiliyor ve "kuantum kara delik" modelleri, klasik kara delik modellerinden farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Örneğin, bazı durumlarda çıplak tekillikler, kuantum etkilerle "giydirilmiş" hale geliyor ve gözlemlenemez oluyor.

Yeni bir çalışmada, araştırmacılar "kuantum Penrose eşitsizliği" adı verilen bir matematiksel ilişki keşfetti. Bu eşitsizlik, uzay-zamanın toplam enerjisi ile kara deliklerin ve kuantum maddenin entropisi arasında bir sınır koyuyor. Bu, termodinamiğin ikinci yasasını ihlal etmemek için doğal bir sonuç olarak görülüyor.

Bu bulgular, kuantum kozmik sansürün daha güçlü bir şekilde formüle edilebileceğini ve tekilliklerin etkilerinin kuantum mekanik ile gözlemlenemez hale getirilebileceğini ortaya koyuyor. Çalışma, fizik dünyasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.