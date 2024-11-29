Tam 205 milyon yaşında! Bu hangi hayvan?

2022'de Cryptovaranoides microlanius adı verilen bu fosil, 205 milyon yaşında ve modern kertenkelelerin en eski atası olarak tanımlanmıştı. Ancak 2023'te bazı araştırmacılar, fosilin bir kertenkele değil, timsahlar ve dinozorlarla daha yakın akraba olan bir archosauromorph olduğunu öne sürdü.

Bunun üzerine, orijinal çalışmayı yapan ekip, fosili X-ray ve CT taramalarıyla tekrar inceledi. Sonuçlar, fosilin kesinlikle bir kertenkele olduğunu doğruladı. Yeni bulgular Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.