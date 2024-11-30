4000 yıllık hazine bulundu! Bu hangi gizemli medeniyet?

Kazı çalışmaları, bu kanalların MÖ 2000 ile MS 200 yılları arasında kullanıldığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu yapıların Belize'deki en eski Maya yerleşimlerinden yaklaşık 700 yıl önce, Geç Arkaik dönem avcı-toplayıcı grupları tarafından inşa edildiğini düşünüyor.

Belize Nehri Doğu Arkeoloji Projesi'nden antropolog Eleanor Harrison-Buck, bu yapıların ilk büyük ölçekli balık avlama sistemi olduğunu belirterek, "İlk başta bu devasa yapıları Maya medeniyeti inşa etti sandık, ancak radyokarbon tarihleme sonuçları çok daha eski olduğunu gösterdi" dedi.

Kanalların uzun süreli kuraklıklara karşı bir çözüm olarak inşa edildiği tahmin ediliyor. Araştırmalar, bu sistemin yılda yaklaşık 15.000 kişiyi besleyecek kadar balık yakaladığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu keşif, Maya medeniyetinin temel gıdasının tahıl değil, balık olabileceğini düşündürüyor.

Çalışma, yoğun bitki örtüsünü aşmak için drone görüntüleri ve uydu verileri kullanılarak yürütüldü. Sonuçlar, bölgedeki kanalların tarımsal sulama yerine balıkçılık amacıyla inşa edildiğini destekliyor.

Araştırmacılar, bu sistemin kurutma, tuzlama ve tütsüleme yöntemleriyle yılda bir milyon kilogram balığı işleyebilecek kapasitede olduğunu ifade ediyor. Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.