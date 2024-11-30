En nadir görülen mineral! Dünya'da sadece 1 tane var...

Myanmar'da 2010'da gemolog Kyaw Thu tarafından satın alınan bu taş, aslında daha önce doğada bulunmayan Bi3+Sb5+O4 formülüne sahip bir mineral. Bangkok'taki Gemological Institute of America (GIA) Laboratuvarı, taşın bismut antimonatla ilişkili olduğunu ortaya koydu. Kyawthuite, volkanik kayaç olan pegmatitte oluşmuş olabilir ve içinde titanyum, niyobyum gibi elementler barındırıyor. Şu an için değeri ölçülemez olan kyawthuite, Los Angeles Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Bu taş, dünyanın en nadir minerallerinden biri olarak bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor.