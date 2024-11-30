Evrenin gizemli maddesi nereden geldi? Yeni teori her şeyi değiştiriyor!

Colgate Üniversitesi'nden fizikçi Cosmin Ilie ve araştırmacı Richard Casey, karanlık madde ile ilgili yeni bir teori ortaya koydu. Araştırmalarına göre, karanlık madde, bilinen Büyük Patlama'dan (Big Bang) ayrı bir olayla, "Karanlık Büyük Patlama" (Dark Big Bang) sırasında oluşmuş olabilir. Bu teoriye göre, karanlık madde, evrendeki görünür maddeyle yalnızca kütle çekim yoluyla etkileşime giren tamamen ayrı bir "karanlık sektör"de bulunuyor.

2023 yılında Katherine Freese ve Martin Winkler adlı araştırmacılar tarafından öne sürülen bu hipotez, karanlık maddenin, ilk Büyük Patlama'dan hemen sonra, yaklaşık bir ay içinde gerçekleşen ikinci bir kozmik olayla oluştuğunu öne sürüyor. İlie ve Casey'nin çalışması ise bu fikri detaylandırarak olası senaryoları değerlendiriyor.

Araştırmacılar, Karanlık Büyük Patlama'nın, tıpkı Büyük Patlama gibi, evrende iz bırakmış olabileceğini ve bu izlerin kütle çekim dalgalarıyla tespit edilebileceğini belirtiyor. NANOGrav ve Uluslararası Pulsar Zamanlama Dizisi (IPTA) gibi projeler, bu teoriyi test etmek için umut vadediyor.

Çalışma, Physical Review D dergisinde yayımlandı.