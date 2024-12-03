Venüs'te şaşırtıcı keşif! Meğer iç katmanında...

Güneş sisteminde güneşe yakınlık olarak ikinci sırada yer alan Venüs, Dünya'ya olan benzerliğinden dolayı birçok araştırmaya konu olmuştur. Son dönemde yapılan araştırmalarda ise Dünya gibi özellikler taşımadığı ve yaşamın imkansız olduğu ifade edildi.

ZME Science'ın haberine göre, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Venüs'ün, hiçbir zaman Dünya gibi özellikler taşımadığı, çorak, yaşanması imkansız ve "cehennemi andırır" bir gezegen olduğunu ortaya koydu.

Venüs'teki volkanik aktiviteler ve atmosfer kimyasının incelenmesi sonucunda, gezegenin oluşumunun ilk dönemlerinden itibaren bir kuruma sürecine girdiği, sonraki safhalarda da sıvı haldeki suyu barındıramayacak kadar kuru bir yapıya dönüştüğü belirlendi.

Araştırmacılar, Dünya'daki volkanik püskürmelerin, çekirdeğin zengin su içeriğini gösterir şekilde çok miktarda su buharı içermesine karşın Venüs'ün volkanik gazlarının en fazla yüzde 6 oranında su barındırdığını, bunun da Venüs'ün iç katmalarında su bulunmadığına işaret ettiğini belirtti.

Bazı bilim insanları, Venüs'ün 4,6 milyar yıl önce oluştuğu dönemde Dünya'ya benzediğini, devasa volkanik faaliyetlerin kontrolden çıkmış bir sera etkisini tetiklemesinden önce gezegende sığ okyanuslar ve ılıman bir iklim bulunduğunu düşünürken diğerleri ise Venüs'ün ilk zamanlarından itibaren suyun yoğunlaşamayacağı kadar sıcak ve kuru olduğunu öne sürüyor.

VENÜS'ÜN GEÇMİŞTE YAŞANABİLİR BİR GEZEGEN OLUP OLMADIĞI, KEŞFEDİLEN ÖTE GEZEGENLERDEKİ ARAŞTIRMALARA IŞIK TUTABİLİR

Araştırmanın baş yazarı, Cambridge Astronomi Enstitüsü doktora öğrencisi Tereza Constantinou ve ekibi de Venüs'ün başlangıçta muhtemelen kalın bir buhar atmosferiyle çevrelenmiş, erimiş bir gezegen olduğu, zaman geçtikçe yoğun Güneş radyasyonunun atmosferdeki hidrojeni yok ederek geride çorak, yaşanmaz bir toprak bıraktığı görüşünü destekliyor.

Constantinou, Dünya'ya en yakın gezegen olmasına rağmen Venüs'ün öte gezegen bilimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Eğer Venüs geçmişte yaşanabilir idiyse, bu, halihazırda bulduğumuz diğer (benzer) gezegenlerin de yaşanabilir olabileceği anlamına gelir. Fakat eğer Venüs hiçbir zaman yaşanabilir olmadıysa, bu, başka yerlerdeki Venüs benzeri gezegenlerin yaşanabilir koşullar veya yaşam barındırma açısından daha az aday olmasına neden olur." ifadelerini kullandı.

Yapılan araştırmalarda, yıldızların yaşanabilir bölgesinde bulunduğu tespit edilen kayalık öte gezegenlerin çoğunun, Venüs'le benzer özellikler taşıdığı tespit edildi.

Bu tür gezegenlerin geçmişinin Venüs'e benzemesi, bunların yaşamı destekleme ihtimalinin önceden düşünülenden çok daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.