iPhone kullanıcıları hazır mısınız? iOS 18.2 güncellemesi geliyor! Neler değişecek? Hangi telefonlar güncelleme alabilecek?

iOS 18.2, kullanım kolaylığı ve güvenlik açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. 2018 ve sonrası modellerde (iPhone XS ve XR dahil) kullanılabilecek olan bu güncelleme, önemli yenilikler getiriyor.

VARSAYILAN UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ

iOS 18.2, kullanıcıların Apple'ın varsayılan uygulamaları yerine farklı uygulamaları seçmesine olanak tanıyor. Mesajlaşma, arama, tarayıcı, klavye ve parola yöneticisi gibi birçok uygulama için varsayılan ayarlar değiştirilebilecek. Bu özellik, Ayarlar uygulamasındaki "Varsayılan Uygulamalar" menüsünden yönetilebilir.

AİRTAG KONUM PAYLAŞIMI

AirTag kullanıcıları, artık bir AirTag'in konumunu "güvenilir bir kişi" veya bir havayolu ile geçici olarak paylaşabilecek. "Bul" uygulamasına eklenen yeni bir özellik ile cihazın konumu paylaşılabilir ve bu bağlantı, cihaz bulunduğunda veya bir hafta sonra otomatik olarak sona erer.

KİLİTLEME EKRANINDA SES SEVİYESİ KONTROLÜ

Yeni güncellemeyle ses seviyesi kontrolü kilit ekranına geri dönüyor. Kullanıcılar, müzik veya podcast dinlerken ses seviyesini hızlıca ayarlayabilecek. Bu özellik, "Ayarlar > Erişilebilirlik > Ses ve Görsel" menüsünden etkinleştirilebilir.

MAİL UYGULAMASINDA KATEGORİLER

Varsayılan Mail uygulaması, artık e-postaları "Birincil, İşlemler, Güncellemeler ve Promosyonlar" olarak dört kategoriye ayırabiliyor. Bu özellik, varsayılan olarak açık gelecek ancak kullanıcılar klasik liste görünümüne geri dönebilecek.

SES SEVİYESİ SINIRI

iOS 18.2, iPhone'un dahili hoparlörüne bir ses limiti koyma seçeneği sunuyor. Bu özellik, medya seslerinin belirli bir seviyeyi aşmasını önlerken, telefon çağrıları ve sistem seslerini etkilemiyor. "Ayarlar > Ses ve Dokunuş" menüsünden ayarlanabilir.