Solucanlar neden yağmurlu günlerde ortaya çıkar? Cevabı çok şaşırtacak...

Solucanlar, akciğerlere sahip olmadıkları için oksijeni deri yoluyla emiyorlar ve bunu hem havadan hem de sudan yapabiliyorlar. İngiltere, Lancashire Üniversitesi'nden solucan ekoloğu Kevin Butt, solucanların günlerce suda yaşayabildiğini söylüyor. Hatta 1956'da yapılan bir çalışmada, bazı solucan türlerinin tamamen suyla doymuş topraklarda 31 ila 50 hafta hayatta kaldığı görülmüş.

Bununla birlikte, 2008'de yapılan bir çalışma, bazı türlerin düşük oksijen seviyelerine duyarlı olduğunu ve yağmur sırasında yüzeye çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, yağmurun yarattığı titreşimlerin, solucanların bir yırtıcıdan kaçıyormuş gibi hareket etmesine neden olabileceği öne sürüldü. Ancak Butt, bu teoriyi desteklemiyor ve yırtıcı titreşimlerinin düzensiz olduğunu belirtiyor.

En olası açıklama, solucanların yağmurlu günlerde nemli zeminde daha hızlı hareket ederek göç etmeleri veya eşleşmeleri olabilir. Ayrıca, bazı kuş ve sürüngenlerin "titreşim yaratma" davranışı da, solucanları yüzeye çekerek avlanma stratejisi olarak kullanılıyor. Bu yöntemin, Florida'da düzenlenen yıllık "Solucan Gruntlama Festivali" gibi yarışmalarda da uygulandığı biliniyor.