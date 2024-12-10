ChatGPT'den yepyeni özellik: Sora ile hayal edin, video olsun!

Microsoft destekli şirket, Sora'nın Şubat ayında tanıtıldığını ancak bugüne kadar sadece güvenlik testçileri tarafından kullanılabildiğini açıkladı.

Şimdi "Sora Turbo" adıyla sunulan model, kullanıcıların 20 saniyeye kadar, 1080p çözünürlükte ve yatay, dikey ya da kare formatlarında videolar oluşturmasına olanak tanıyor. Ancak, bu yeni teknoloji Avrupa Birliği ülkelerinde, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta henüz erişilebilir değil.

OpenAI, Sora'nın kötüye kullanımını önlemek için çocuk istismarı materyalleri ve zararlı derin sahte videoların oluşturulmasını engelleyeceğini belirtti. Ayrıca, modelin daha fazla kullanıcıya sunulabilmesi için derin sahtecilik önlemlerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Şirket, 2025'in başlarında farklı kullanıcı gruplarına yönelik özel fiyatlandırma seçeneklerini duyurmayı planlıyor.