Stephen Hawking haklı çıktı: Mars yolculuğu sadece 2 ay sürebilir

SpaceX'in Starship aracı, Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında plazma ile çevrili görüntüler sunarak uzay yolculuğunun zorluklarını gözler önüne serdi. Bu görüntüler, uzay araçlarının yeniden kullanılabilirliğini artırma hedefindeki mühendisler için önemli veriler sağladı.

Plazma yakıt teknolojisi, NASA iş birliğiyle geliştirilen VASIMR motoru gibi yeniliklerle dikkat çekiyor. Bu motor, helyum gazını plazmaya dönüştürerek daha yüksek yakıt verimliliği sağlıyor. Sürekli hızlanmayı mümkün kılan bu teknoloji, Mars'a insanlı seyahat sürelerini iki aya kadar indirebilir.

Plazma teknolojisinin geleceği, hem maliyetleri azaltarak sürdürülebilir uzay yolculuğunu destekleyecek hem de derin uzay araştırmalarında devrim yaratacak.