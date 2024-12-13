Bir Süper Dünya gezegenimizi yok edebilir!
Bilim insanları, Güneş Sistemi’nde bir "süper Dünya" olsaydı, bunun Dünya, Mars ve Venüs’te büyük iklim kaosuna yol açacağını ortaya koydu. Süper Dünya, boyut olarak Dünya’dan büyük ancak Uranüs ve Neptün gibi buz devlerinden küçük olan gezegenlere verilen isim.
Florida Teknoloji Enstitüsü'nden Emily Simpson ve Howard Chen, bir süper Dünya'nın komşu gezegenleri nasıl etkileyebileceğini inceleyen bir simülasyon gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, Mars ve Jüpiter arasında Phaedra adını verdikleri bir süper Dünya oluşsaydı, Dünya'nın iklimi aşırı sıcak yazlar ve dondurucu kışlarla yaşanmaz hale gelirdi.
Bu gezegenin kütlesi Dünya'nın iki katı olsaydı bile mevsimsel değişiklikler yıkıcı olurdu. Daha büyük kütlelerde ise Dünya tamamen yaşanamaz hale gelirdi.
Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin nadir bir gezegen dizilimine sahip olduğunu ve bu durumun yaşamın oluşması için kritik olduğunu belirtiyor.