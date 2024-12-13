Bir Süper Dünya gezegenimizi yok edebilir!

Florida Teknoloji Enstitüsü'nden Emily Simpson ve Howard Chen, bir süper Dünya'nın komşu gezegenleri nasıl etkileyebileceğini inceleyen bir simülasyon gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, Mars ve Jüpiter arasında Phaedra adını verdikleri bir süper Dünya oluşsaydı, Dünya'nın iklimi aşırı sıcak yazlar ve dondurucu kışlarla yaşanmaz hale gelirdi.

Bu gezegenin kütlesi Dünya'nın iki katı olsaydı bile mevsimsel değişiklikler yıkıcı olurdu. Daha büyük kütlelerde ise Dünya tamamen yaşanamaz hale gelirdi.

Araştırmacılar, Güneş Sistemi'nin nadir bir gezegen dizilimine sahip olduğunu ve bu durumun yaşamın oluşması için kritik olduğunu belirtiyor.