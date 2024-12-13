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Yeni manyetik keşif: Altermanyetizm elektronikte devrim yaratabilir

Uluslararası bir araştırma ekibi, ilk kez altermanyetizm adı verilen yeni bir manyetik akışı görüntülemeyi ve kontrol etmeyi başardı. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, altermanyetik malzemeler manyetik özelliklere sahip olmadan manyetik aktiviteyi sürdürebiliyor.

YENİ MANYETİK KEŞİF: ALTERMANYETİZM ELEKTRONİKTE DEVRİM YARATABİLİR
13 Aralık 2024, Cuma Güncelleme : 16:37:42

Nottingham Üniversitesi'nden Peter Wadley liderliğindeki ekip, altermanyetik malzemelerin elektronik cihazlarda hız ve enerji verimliliği açısından devrim yaratabileceğini belirtti. Wadley, "Altermanyetikler, mikroelektronik bileşenlerin hızını bin kat artırabilir ve daha sürdürülebilir bir teknolojiye öncülük edebilir," dedi.

Araştırmada, İsveç'teki güçlü bir X-ışını mikroskobu kullanılarak mangan tellürid kristallerinde altermanyetik özellikler gözlemlendi. Bu malzemeler, manyetik özellikleriyle bilgi depolama ve işleme için kullanılabilecek manyetik girdaplar oluşturabiliyor.

Fizikçiler, altermanyetizmin önümüzdeki 10 yıl içinde elektronik alanında uygulanabilir bir teknoloji haline gelebileceğini öngörüyor. Ancak, sanayiye uygun malzemelerin geliştirilmesi ve büyük ölçekli üretim yöntemleri üzerinde çalışmalar devam ediyor.

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