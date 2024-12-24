Bilim insanları insan düşüncesinin hızını ölçtü! Saniyede...

Markus Meister ve Jieyu Zheng liderliğindeki araştırma, insan beyninin bu sınırlı hızıyla çevresel verileri nasıl filtrelediği sorusunu gündeme getiriyor. Araştırmaya göre, beynimizdeki 85 milyar nöronun yalnızca 10 bitlik bir hızla bilgi işleme nedenleri, beynin evrimiyle açıklanabilir.

Zheng, bu durumu soyut kavramlar arasında bir tür "navigasyon" olarak tanımlıyor. Araştırmacılar, atalarımızın yavaş değişen bir dünyada hayatta kalmayı başardığını ve 10 bitlik hızın yalnızca en zorlu durumlarda gerektiğini belirtiyor.

Bu bulgular, beyin-bilgisayar arayüzleri gibi teknolojilerin hız beklentilerini sınırlandırıyor. Araştırma, Neuron dergisinde yayımlandı ve NIH ile Simons Global Brain iş birliği tarafından desteklendi.