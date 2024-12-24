Dünyanın en eski mavi gözlü insanı bulundu! "17 bin yıl önce..."

Arkeologlar, bebeğin 7,5 ila 18 aylıkken öldüğünü tahmin ediyor. Diş ve köprücük kemiğindeki incelemeler, zor bir doğum geçirdiğini ve doğmadan önce bile strese maruz kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar, annenin gebelik sırasında yetersiz beslendiğini düşünüyor.

1998'de Puglia'daki Grotta delle Mura mağarasında bulunan bebeğin ebeveynlerinin kuzen olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bebeğin genetik özelliklerinin Villabruna insanıyla bağlantılı olabileceğini ve mavi göz mutasyonunun 6.000-10.000 yıl önce Avrupa'da ortaya çıktığını söylüyor.

Çalışma Nature Communications dergisinde yayımlandı.