Dünyanın en eski mavi gözlü insanı bulundu! "17 bin yıl önce..."
İtalya’da bulunan 17.000 yıllık bebek kalıntıları, mavi gözlerin bilinen en eski örneğini ortaya koydu. Araştırmalara göre bebek, koyu tenli, koyu kahverengi ya da siyaha yakın kıvırcık saçlı ve mavi gözlüydü. Bebekte ayrıca hipertrofik kardiyomiyopati adlı kalp kası kalınlaşmasına neden olan genetik bir hastalık tespit edildi.
Arkeologlar, bebeğin 7,5 ila 18 aylıkken öldüğünü tahmin ediyor. Diş ve köprücük kemiğindeki incelemeler, zor bir doğum geçirdiğini ve doğmadan önce bile strese maruz kaldığını gösteriyor. Araştırmacılar, annenin gebelik sırasında yetersiz beslendiğini düşünüyor.
1998'de Puglia'daki Grotta delle Mura mağarasında bulunan bebeğin ebeveynlerinin kuzen olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bebeğin genetik özelliklerinin Villabruna insanıyla bağlantılı olabileceğini ve mavi göz mutasyonunun 6.000-10.000 yıl önce Avrupa'da ortaya çıktığını söylüyor.
Çalışma Nature Communications dergisinde yayımlandı.