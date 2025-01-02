"Alev yıldızı" geliyor! Ömrünüz boyunca sadece 1 kez görebilirsiniz...

NASA'dan Dr. Rebekah Hounsell, "Tekrar eden novaların bu kadar kısa döngülerle patlaması nadir bir olaydır, özellikle de bu kadar yakın bir konumda," dedi. Bu nedenle T Coronae Borealis, "hayatta bir kez görülebilecek" bir olay olarak tanımlanıyor.

Yıldızın kesin olarak ne zaman görüneceği bilinmiyor, ancak Cambridge Üniversitesi'nden Astronom Kraliyet Lord Martin Rees, yıldızın "biraz gecikmiş" olabileceğini belirtti.

T Coronae Borealis, Corona Borealis (Kuzey Tacı) adlı sönük bir takımyıldızda ortaya çıkacak. Bu takımyıldız, Boötes ve Hercules arasında yer alıyor. Gözlem için Big Dipper'dan (Büyük Kepçe) Arcturus'a, ardından Vega'ya yönelip bu iki yıldızın arasında yer alan hafif bir yıldız eğrisine bakabilirsiniz.

Görüşü artırmak için ışık kirliliğinden uzak bir alan tercih edin ve gözlerinizi karanlığa alıştırın. Kuzey Yıldızı'nı görebiliyorsanız, T Coronae Borealis'i de fark edebilirsiniz.

Yıldızın doğuşunu kaçırmamak için gökyüzünü düzenli kontrol etmek öneriliyor.