200 milyon ışık yılından gelen gizemli radyo patlamasının sırrı çözüldü!

Hızlı radyo patlamaları, sadece bir milisaniye süren ancak bazen tüm galaksilerden daha parlak olan enerjik patlamalardır. Araştırmacılar, bu patlamaların nasıl ortaya çıktığını tam olarak anlayamasa da, yeni bir çalışma bu konuda önemli ipuçları sundu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bilim insanları, patlamanın yüksek manyetik alanlı bir nötron yıldızının yakın çevresinden yayıldığını belirledi. Çalışma, hızlı radyo patlamalarının bu ultra-kompakt yıldızların magnetosferlerinden kaynaklanabileceğini ilk kez kanıtladı.

Patlamanın ışık sinyalleri incelendiğinde, nötron yıldızının yüzeyine sadece 10.000 kilometre uzaklıktaki küçük bir bölgeden geldiği ortaya çıktı. Bu mesafe, Dünya ölçeğinde New York ile Singapur arasındaki uzaklığa denk geliyor.

Bu bulgular, nötron yıldızlarının kaotik manyetik ortamlarının hızlı radyo patlamalarını nasıl üretebildiğini anlamada yeni bir pencere açtı.