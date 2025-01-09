İsviçreli bilim insanları Dünya'nın mantosunda gariplikler keşfetti!

Ancak araştırmacılar, bu kalıntıların beklenen yerlerde değil, büyük okyanusların altında veya kıtaların iç kısımlarında bulunduğunu belirtti. ETH Zürih'ten yapılan açıklamada, bu bölgelerin tektonik plakaların sınırlarından uzak olması, mevcut plaka tektoniği teorilerini zorladığını ifade etti.

Bugüne kadar dalmış plaka kalıntıları, genellikle iki tektonik plakanın birleştiği ve birinin diğerinin altına daldığı yerlerde keşfediliyordu. Ancak, araştırmaya göre, Batı Pasifik bölgesinde dalmış plaka materyalinin bulunması mevcut jeolojik teorilerle açıklanamıyor. ETH Zürih'e göre, bu bölgede yakın jeolojik geçmişte herhangi bir dalma-batma (subdüksiyon) zonu bulunmaması gerekiyor.

Bilim insanları, bu bölgeleri depremlerden yayılan sismik dalgaların hızlarını ölçerek inceledi. Ancak, bu bölgelerin tam olarak ne olduğu henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, bu yapıların ya manto oluşumundan bu yana kalan dört milyar yıllık silika açısından zengin eski malzemeler ya da manto hareketleri nedeniyle biriken demir açısından zengin kayalar olabileceğini öne sürüyor.

Araştırma, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.