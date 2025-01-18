Evin arkasına düşen göktaşı şoke etti!

Olayı Alberta Üniversitesi'nin Göktaşı Bildirim Sistemi'ne rapor eden çiftin bulduğu kalıntılar, küratör Chris Herd tarafından incelendi ve parçaların göktaşı olduğu doğrulandı. Meteoritical Society, hem videoyu hem de olaya dair raporu paylaşarak nadir bir olaya ışık tuttu.

Göktaşları, Dünya'nın atmosferinden geçerken yanmasına rağmen sağlam kalmayı başaran uzay kayalarıdır. NASA'ya göre her gün yaklaşık 43 ton benzer enkaz Dünya'ya düşüyor, ancak bunların büyük kısmı okyanuslara düşerken, bir evin kapısına çarpması oldukça sıra dışı.

Temmuz ayında kaydedilen bu görüntülerin, bir göktaşı çarpmasının hem sesinin hem de görüntüsünün kaydedildiği ilk olay olduğu düşünülüyor. Çarpan göktaşı, olayın gerçekleştiği Kanada'nın doğusundaki Charlottetown şehri adına kayıtlara geçti.