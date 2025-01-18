Evin arkasına düşen göktaşı şoke etti!
Kanada'da bir evin kapı girişine çarpan bir göktaşı, nadir bir olayın hem görüntüsünü hem de sesini kaydetti. Laura Kelly ve partneri, akşam yürüyüşünden döndüklerinde, evlerinin giriş yolunda toz ve garip kalıntılar bulunca şaşkına döndü. Güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde, bir cismin giriş yoluna çarptığını, ardından duman ve çatırdama sesiyle birlikte bir bulut oluşturduğunu fark ettiler.
Olayı Alberta Üniversitesi'nin Göktaşı Bildirim Sistemi'ne rapor eden çiftin bulduğu kalıntılar, küratör Chris Herd tarafından incelendi ve parçaların göktaşı olduğu doğrulandı. Meteoritical Society, hem videoyu hem de olaya dair raporu paylaşarak nadir bir olaya ışık tuttu.
Göktaşları, Dünya'nın atmosferinden geçerken yanmasına rağmen sağlam kalmayı başaran uzay kayalarıdır. NASA'ya göre her gün yaklaşık 43 ton benzer enkaz Dünya'ya düşüyor, ancak bunların büyük kısmı okyanuslara düşerken, bir evin kapısına çarpması oldukça sıra dışı.
Temmuz ayında kaydedilen bu görüntülerin, bir göktaşı çarpmasının hem sesinin hem de görüntüsünün kaydedildiği ilk olay olduğu düşünülüyor. Çarpan göktaşı, olayın gerçekleştiği Kanada'nın doğusundaki Charlottetown şehri adına kayıtlara geçti.