Ay’a taşınmak mı? Bilim insanları oksijen ve metal üretiminin yolunu buldu!

Sierra Space'in geliştirdiği sistem, gelecekte Ay'da kurulması planlanan bir üs için büyük önem taşıyor. Oksijen, hem astronotların solunumu hem de roket yakıtı üretimi için kritik bir kaynak. Ayrıca regolitten demir, titanyum ve lityum gibi metaller de elde edilebilir. Bu metaller, Ay'da 3D yazıcılarla yedek parça üretimi veya yapı malzemeleri için kullanılabilir.

Ancak düşük Ay yerçekimi, bu teknolojilerin verimliliğini etkileyebilir. Johns Hopkins Üniversitesi'nden Paul Burke ve ekibi, bu sorunu çözmek için farklı yöntemler üzerinde çalışıyor. Sierra Space ise, düşük yerçekiminden etkilenmeyen bir süreç geliştirdiklerini belirtiyor.

MIT'den Palak Patel ise, regolitten hem oksijen hem de metal çıkaran bir sistem tasarladı. Bu süreçte ses dalgaları kullanılarak oksijen baloncuklarının serbest bırakılması sağlanıyor. Patel, Ay toprağının tuğla ve yapı malzemesi olarak da kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu yenilikler, Ay'da sürdürülebilir bir yaşam için kritik adımlar olarak görülüyor.