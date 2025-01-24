Bitkilerin karanlık yüzü: Komşularını nasıl aldatıyorlar?

Araştırmaya göre, bitkiler köklerinde simbiyotik ilişki kurdukları mikorizal mantarlar aracılığıyla bir "orman interneti" oluşturuyor. Bu ağ üzerinden hem kaynak hem de bilgi aktarımı gerçekleşiyor. Ancak, bir bitkinin saldırıya uğradığında komşularını bilerek uyardığına dair kanıtlar yetersiz. Matematiksel modeller kullanan ekip, bitkilerin komşularını uyarmaktan çok, rekabet avantajı sağlamak için yanıltıcı sinyaller gönderme eğiliminde olabileceğini belirtti.

Dr. Thomas Scott, bitkilerin saldırıya uğramadığı halde komşularını kandırarak savunma mekanizmalarını harekete geçirebileceğini söyledi. Bu, komşu bitkilerin gereksiz enerji harcamasına neden olarak onları dezavantajlı duruma düşürüyor.

Araştırma, uyarı sinyallerinin kaynağı olarak mantarları işaret eden alternatif bir hipotezi de değerlendiriyor. Mikorizal mantarların, bağlı oldukları bitkileri izleyerek saldırı anında diğer bitkilere uyarı göndermeleri, mantarların kendi kaynak sağlayıcılarını koruma stratejisi olabilir.