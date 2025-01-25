Dinozorlar nereden geldi? İnanılmaz keşif...

Bulgular, dinozor fosillerinin genellikle Arjantin, Brezilya ve Zimbabve gibi yerlerde bulunduğu göz önüne alındığında ilginç bir yenilik taşıyor. Ancak bu erken dönem dinozorlarının fosillerine, bu bölgelerde rastlanmamış olması, erişim zorlukları ve araştırmaların eksikliğiyle açıklanıyor.

Çalışma, dinozorların ilk olarak sıcak ve kuru iklimlerde evrimleştiğini, bu nedenle daha önce düşünüldüğünün aksine, ılıman bölgelerden değil, daha zorlu çevrelerden evrimleşmiş olabileceklerini ortaya koyuyor. Dinozorların bu erken dönemdeki ekolojik başarısının, küçük boyutları ve çevresel adaptasyonları sayesinde sağlandığı düşünülüyor. Araştırmanın bulguları, gelecekteki keşiflerle daha da netleşebilir.