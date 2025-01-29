Süper Dünya keşfedildi! Dünya'dan 6 kat daha büyük ama...

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Michael Cretignier, 2022'de La Silla Gözlemevi'ndeki HARPS spektrografının verilerini incelerken bu gezegenin sinyalini fark etti. Ancak sinyalin gerçekten bir gezegene mi yoksa enstrümantal bir hataya mı ait olduğu belirsizdi. Keşfi doğrulamak için HARPS ve ESPRESSO gibi ileri düzey araçlarla 20 yılı aşkın süredir toplanan veriler analiz edildi.

Dr. Cretignier, ekibiyle birlikte veri analizinde yıllarca çalışarak tüm olası hataları eledi. Sonunda gezegenin varlığı kesin olarak kanıtlandı. HD 20794 d, yaşanabilir bölgede yer alsa da eliptik bir yörüngeye sahip. Bu nedenle gezegenin yüzeyinde yaşam için uygun koşullar olup olmadığı belirsiz.

Keşif, yaşanabilir dünyaları araştıran yeni teleskop projeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Bilim insanları, bu gezegenin atmosferinde yaşam belirtileri aramayı planlıyor.