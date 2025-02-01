Sıralanan gezegenleri en iyi o görüntüledi!

Altı gezegeni aynı anda görmek etkileyici olsa da, sanıldığı gibi tam bir çizgi halinde dizilmediler. Bunun yerine, her zaman olduğu gibi ekliptik adı verilen hayali bir çizgi boyunca sıralandılar. Ekliptik, Güneş'in gökyüzündeki görünür yoludur ve gezegenlerin aynı düzlemde dönmesinden kaynaklanır.

Mısırlı astrofotoğrafçı Osama Fathi, Fayoum çölünden bu hizalanmayı görüntüleyerek ekliptik çizgisini işaretledi. Fayoum'daki Katrani Dağı, Eosen ve Oligosen dönemlerine ait fosilleriyle tanınan önemli bir doğa alanıdır. Bu eşsiz çöl manzarası, gezegenlerin görsel şölenine bilimsel ve estetik bir boyut kazandırmaktadır. Gezegen hizalanmaları, Güneş Sistemi'nin oluşum sürecinin doğal bir sonucudur ve gelecekte de benzer olaylar yaşanmaya devam edecektir.