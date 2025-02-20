Bir kara deliğe düşerseniz ne olur?

Araştırmalar, ilkel kara deliklerin potansiyel tehlikesini inceliyor. Bu kara delikler, atom kütlesinden asteroit kütlesine kadar değişebilir. Tidal kuvvetler, küçük bir kara deliğin vücuda girmesiyle yerel hasara yol açsa da ölümcül olmayabilir. Ancak, beyine isabet eden bir kara delik, hücreleri parçalayarak ölümcül olabilir.

Daha büyük bir tehlike ise şok dalgalarıdır. Kara delik vücuda girerken yoğunluk dalgaları oluşturarak dokuya zarar verebilir. Bir .22 kalibrelik mermiye eşdeğer bir etki için yalnızca 1.4 × 10¹⁴ kg kütle yeterlidir. Ancak, bu tür bir olayın yaşanma olasılığı son derece düşüktür.