Meğer bitkilerin de hafızası varmış! Bakın neleri hatırlıyorlar...

Bu süreç, "bağışıklık ön hazırlığı" olarak adlandırılıyor ve insanların aşılarla bağışıklık kazanmasına benzer bir işleyişe sahip. Bitkiler, epigenetik değişiklikler sayesinde geçmişte maruz kaldıkları hastalıkları "hatırlayarak" daha dirençli hale geliyor. Özellikle yoğun veya uzun süreli stres, bu hafızanın nesiller boyunca aktarılmasına neden olabiliyor.

Ancak bağışıklık ön hazırlığının bir bedeli var: Savunma mekanizmalarının aktif olması bitkinin büyümesini yavaşlatabiliyor. Bu yüzden hafıza zamanla kaybolabiliyor, ancak güçlü stres durumlarında kalıcı hale gelebiliyor.

Bitkiler yalnızca içsel hafızalarını değil, aynı zamanda topraklarını da bir hafıza bankası olarak kullanabiliyor. Köklerinden salgıladıkları kimyasallar sayesinde faydalı mikropları çekerek gelecek nesillere avantaj sağlıyorlar.

Bu keşifler, tarımda kimyasal pestisitlere olan bağımlılığı azaltarak daha dayanıklı ve sürdürülebilir mahsuller geliştirilmesine yardımcı olabilir. İklim değişikliği ve artan gıda ihtiyacı göz önüne alındığında, bitkilerin stres hafızası tarımda devrim yaratabilir.