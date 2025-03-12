İnsan zekâsının şifresi çözüldü! Bilim insanları şaşkın

Hospital del Mar Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Rodrigo Quian Quiroga liderliğindeki bir çalışma, insan beynindeki nöronların, öğrenilen bilgileri içinde bulundukları bağlamdan bağımsız olarak kodladığını gösterdi. Cell Reports dergisinde yayımlanan araştırma, nöronların belirli bir nesneyi veya kişiyi farklı ortamlarda tanıyabildiğini kanıtladı.

Araştırmada, Arjantin ve Birleşik Krallık'ta epilepsi tedavisi gören dokuz hastanın beyin aktiviteleri özel elektrotlarla izlendi. Katılımcılara, aynı kişiyi farklı bağlamlarda içeren iki hikâye gösterildi. Bulgular, belirli bir kişiye yanıt veren nöronların bağlam değişse bile aynı şekilde tepki verdiğini ortaya koydu. Ayrıca, katılımcılar hikâyeleri anlatırken de aynı nöronlar aktif hale geldi.

Dr. Quian Quiroga, insan beyninin belleği daha soyut bir şekilde sakladığını belirterek, "Bu yetenek, insanların daha karmaşık ilişkiler kurmasını ve soyut düşünmesini sağlıyor," dedi. Bu keşif, insan zekâsının temel unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.