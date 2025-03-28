Tarihi değiştiren kozmik patlamalar: Süpernovalar Dünya’yı nasıl etkiledi?
Bilim insanları, Dünya’daki bazı kitlesel yok oluşların nedeni olarak süpernova patlamalarını araştırıyor. Süpernovalar, dev yıldızların ölüm anında yaydığı yoğun kozmik radyasyonla atmosferi etkileyebilir ve yaşamı tehdit edebilir. Eğer bir süpernova 65 ışık yılı içinde gerçekleşirse, ozon tabakasını tahrip edebilir ve canlıları öldürebilecek yüksek seviyede ultraviyole ışınlarına yol açabilir.
Araştırmacılar, yaklaşık 372 milyon yıl önceki Geç Devoniyen ve 445 milyon yıl önceki Geç Ordovisyen yok oluşlarının arkasında süpernovaların olabileceğini düşünüyor. Ancak bu hipotezin kesinleşmesi için jeolojik kanıtlar gerekiyor. Bilim insanları, süpernovalar sırasında oluşan demir-60 izotopu gibi elementleri eski kayaçlarda arayarak bu teoriyi test etmeye çalışıyor.
Dünya şu an için doğrudan bir süpernova tehdidi altında olmasa da, galaksideki büyük patlamaların gezegenimizin tarihini şekillendirmiş olabileceği düşüncesi giderek güçleniyor.
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