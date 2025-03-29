25 Güneş kütlesinde bir dev yıldız patladı! İşte kara delik doğumunun şok edici detayları

NASA'nın Chandra X-ışını Gözlemevi'nden elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, süpernova sonrası dağılan elementleri analiz etti. Çalışma, bir kara delik ve bir eş yıldızdan oluşan GRO J1655–40 sistemi üzerine yoğunlaştı.

Araştırmalara göre, sistemdeki kara delik, Güneş'in yedi katı kütleye sahip. Patlayan yıldız, yaklaşık 25 Güneş kütlesinde ve Güneş'ten daha ağır elementler içeriyordu.

Süpernova sonrası fırlayan bazı materyaller eş yıldıza yağdı, ardından kara deliğin çekimiyle tekrar geri sürüklendi. Bu süreç, bilim insanlarının "süpernova arkeolojisi" olarak adlandırdığı yöntemi kullanarak geçmişteki yıldız evrimini anlamalarına olanak sağladı.

Bu keşif, kara deliklerin nasıl oluştuğuna dair yeni ipuçları sunuyor.