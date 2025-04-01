Bilim insanları şaşkın! Maddenin daha önce bilinmeyen bir durumu ortaya çıktı
Bilim insanları, Sr₃CuIrO₆ adlı manyetik bileşikte daha önce keşfedilen egzotik bir madde halinin tam tersini buldu. 2016’da Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'ndan Weiguo Yin, Christopher Roth ve Alexei Tsvelik, "yarı-ateş, yarı-buz" adı verilen bir spin durumu keşfetmişti. Şimdi ise bunun karşıtı olan "yarı-buz, yarı-ateş" fazı bulundu.
Bu keşfin temelinde, komşu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tanımlayan "hayal kırıklığı" kavramı yatıyor. İlk durumda, bakır atomlarının elektron spinleri düzensizken, iridyum atomlarının spinleri sabit kalıyordu. Ancak belirli bir sıcaklık değişimiyle bu düzen tam tersine çevrilebiliyor.
Bu keşif, manyetik faz geçişlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, kuantum bilişim ve spintronik gibi alanlarda önemli uygulamalara kapı açabilir. Ayarlanabilir kuantum bitleri (kubitler) geliştirmek için bu tür faz değişikliklerinin kontrol edilebilmesi büyük önem taşıyor.
Araştırmacılar, bu fenomeni daha karmaşık kuantum spin sistemlerinde inceleyerek yeni olasılıkların peşine düşeceklerini belirtiyor. Çalışma, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.