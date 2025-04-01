Bilim insanları şaşkın! Maddenin daha önce bilinmeyen bir durumu ortaya çıktı

Bu keşfin temelinde, komşu parçacıklar arasındaki etkileşimleri tanımlayan "hayal kırıklığı" kavramı yatıyor. İlk durumda, bakır atomlarının elektron spinleri düzensizken, iridyum atomlarının spinleri sabit kalıyordu. Ancak belirli bir sıcaklık değişimiyle bu düzen tam tersine çevrilebiliyor.

Bu keşif, manyetik faz geçişlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, kuantum bilişim ve spintronik gibi alanlarda önemli uygulamalara kapı açabilir. Ayarlanabilir kuantum bitleri (kubitler) geliştirmek için bu tür faz değişikliklerinin kontrol edilebilmesi büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, bu fenomeni daha karmaşık kuantum spin sistemlerinde inceleyerek yeni olasılıkların peşine düşeceklerini belirtiyor. Çalışma, Physical Review Letters dergisinde yayımlandı.