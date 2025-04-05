Kuzey Amerika yavaş yavaş eriyor! Sebebine inanamayacaksınız...

Kuzey Amerika'nın stabil kabuğunun altında bilim insanları olağanüstü bir keşif yaptı: Kıtanın derin kökleri, kaya blokları şeklinde yavaşça eriyor. Texas Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu geolojik sürecin, eski bir tektonik plakanın kalıntıları tarafından tetiklendiğini belirlediler.

Çalışma, Kuzey Çin Kratonu gibi diğer bölgelerde geçmişte gözlemlenen "kraton incelmesi" sürecinin, şu anda ABD'nin Orta Batı'sında gerçek zamanlı olarak gözlemlendiğini ortaya koyuyor.

Bu süreç, yaklaşık 200 milyon yıl önce Kuzey Amerika'nın altına batmaya başlayan Farallon Plakası'nın kalıntılarıyla bağlantılı. Araştırmalar, bu plakanın, Kuzey Amerika'nın kök tabakasını zayıflatarak kaya erimesine neden olduğunu gösteriyor. Seismik tomografi kullanılarak yapılan modelleme, bu olayın nasıl gerçekleştiğini ve kıtanın nasıl değiştiğini anlamada önemli bir adım. Bu keşif, kıtaların evrimi ve iç yapılarını daha iyi anlamamız için yeni bir fırsat sunuyor.