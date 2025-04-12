167 milyon yıllık sır ortaya çıktı! Bakın ortaya çıkan hazine neymiş...

Araştırmacılar, ince taneli kumtaşları üzerinde korunan izlerin çoğunun theropod dinozorlara ait olduğunu belirledi. Bu, genellikle sauropodların baskın olduğu lagünel ortamlarda nadir görülen bir durum.

İzlerin detaylı analizi, bazı theropod izlerinin sauropod izleriyle çakıştığını, bu da aynı alanda kısa süreli etkileşimlere işaret edebileceğini gösteriyor. Drone ve fotogrametri teknikleriyle elde edilen 3D modeller, izlerin detaylarını yüksek hassasiyetle belgeledi. Edinburgh Üniversitesi ve PalAlba ekibi tarafından yürütülen çalışmanın verileri açık erişime sunuldu. Bu keşif, Jura dönemi ekosistemlerine ışık tutan eşsiz bir pencere niteliğinde.