sabah
Teknokulis Haberler 167 milyon yıllık sır ortaya çıktı! Bakın ortaya çıkan hazine neymiş...

167 milyon yıllık sır ortaya çıktı! Bakın ortaya çıkan hazine neymiş...

İskoçya'nın Skye Adası'nda bulunan Prince Charles’s Point adlı bölgede, 167 milyon yıl öncesine ait 131 dinozor ayak izi keşfedildi. Orta Jura dönemine ait bu izler, dönemin dinozor davranışları ve yaşam alanları hakkında önemli bilgiler sunuyor.

167 MİLYON YILLIK SIR ORTAYA ÇIKTI! BAKIN ORTAYA ÇIKAN HAZİNE NEYMİŞ...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:35

Araştırmacılar, ince taneli kumtaşları üzerinde korunan izlerin çoğunun theropod dinozorlara ait olduğunu belirledi. Bu, genellikle sauropodların baskın olduğu lagünel ortamlarda nadir görülen bir durum.

İzlerin detaylı analizi, bazı theropod izlerinin sauropod izleriyle çakıştığını, bu da aynı alanda kısa süreli etkileşimlere işaret edebileceğini gösteriyor. Drone ve fotogrametri teknikleriyle elde edilen 3D modeller, izlerin detaylarını yüksek hassasiyetle belgeledi. Edinburgh Üniversitesi ve PalAlba ekibi tarafından yürütülen çalışmanın verileri açık erişime sunuldu. Bu keşif, Jura dönemi ekosistemlerine ışık tutan eşsiz bir pencere niteliğinde.

ETİKETLER: