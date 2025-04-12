Tarih kitapları değişiyor! Dünya’nın sekizinci kıtası böyle keşfedildi: Tam 1 milyar yaşında!

Zealandia, ilk olarak 1642'de Hollandalı kaşif Abel Tasman tarafından kısmen keşfedilmişti. Ancak yüzeyinin %94'ü deniz altında kaldığı için yüzyıllar boyunca fark edilmedi. 5 milyon kilometrekarelik alanıyla Avrupa'dan büyük olan bu kıta, 2017 yılında resmi olarak Dünya'nın sekizinci kıtası ilan edildi.

Yaklaşık 23 milyon yıl önce Gondwana süper kıtasının parçalanmasıyla oluşan Zealandia, zamanla incelen yer kabuğu nedeniyle sulara gömüldü. Günümüzde Avustralya ve Pasifik tektonik plakaları arasında yer alan kıta, deprem ve volkanik aktivitelerle de dikkat çekiyor.

Māori halkı tarafından "Te Riu-a-Māui" olarak adlandırılan Zealandia, hem jeolojik hem kültürel açıdan Dünya'nın en ilgi çekici bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.