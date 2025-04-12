Tarih kitapları değişiyor! Dünya’nın sekizinci kıtası böyle keşfedildi: Tam 1 milyar yaşında!
Güney Pasifik’in derinliklerinde gizlenen, neredeyse tamamen su altında kalmış olan sekizinci kıta Zealandia’nın yaşı sanılandan çok daha eski çıktı. Yeni yayımlanan bir jeolojik araştırmaya göre Zealandia’nın yer kabuğu 1 milyar yıl öncesine, Proterozoik Eon’a uzanıyor. Bu bulgu, kıtanın daha önce düşünülen 500 milyon yıllık yaşını ikiye katlayarak bilim dünyasında heyecan yarattı.
Zealandia, ilk olarak 1642'de Hollandalı kaşif Abel Tasman tarafından kısmen keşfedilmişti. Ancak yüzeyinin %94'ü deniz altında kaldığı için yüzyıllar boyunca fark edilmedi. 5 milyon kilometrekarelik alanıyla Avrupa'dan büyük olan bu kıta, 2017 yılında resmi olarak Dünya'nın sekizinci kıtası ilan edildi.
Yaklaşık 23 milyon yıl önce Gondwana süper kıtasının parçalanmasıyla oluşan Zealandia, zamanla incelen yer kabuğu nedeniyle sulara gömüldü. Günümüzde Avustralya ve Pasifik tektonik plakaları arasında yer alan kıta, deprem ve volkanik aktivitelerle de dikkat çekiyor.
Māori halkı tarafından "Te Riu-a-Māui" olarak adlandırılan Zealandia, hem jeolojik hem kültürel açıdan Dünya'nın en ilgi çekici bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.
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