Altın "yiyen" mantar keşfedildi! Toprağın hazinelerini ortaya böyle çıkarıyor...

Araştırmanın başındaki Dr. Tsing Bohu, bu yeteneğin sadece bilimsel açıdan değil, madencilik açısından da devrim niteliğinde olduğunu vurguladı. Avustralya gibi altın üretiminde öncü ülkelerde, bu mantarların toprak analiziyle yeni altın yataklarını belirlemede kullanılabileceği düşünülüyor. Bu sayede çevreye zarar vermeden, daha sürdürülebilir bir arama yöntemi geliştirilebilir.

Ancak asıl heyecan verici olan, bu teknolojinin uzay madenciliğinde kullanılma potansiyeli. Bilim insanları, metabolik madencilik adını verdikleri yöntemle mantarları uzaya göndererek, asteroitlerden altın gibi değerli metallerin çıkarılmasını hedefliyor. Bu gelişme, uzay kaynaklarına ulaşmanın yolunu kökten değiştirebilir.