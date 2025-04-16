Dünya'nın en gizemli canlıları ortaya çıktı: Milyonlarca yıldır gözden saklanıyorlardı!

Kritik Bölge, yer yüzeyinden yaklaşık 200 metre derinliğe kadar uzanan, su filtrasyonu, toprak oluşumu ve besin döngüsü gibi hayati süreçleri yöneten bir yaşam katmanıdır. Yeni keşfedilen CSP1-3 bakterilerinin milyonlarca yıl önce sıcak su kaynaklarında yaşadığı, zamanla toprakta yaşamaya adapte oldukları düşünülüyor.

Bu bakteriler sadece hayatta kalmakla kalmıyor; nitrojen ve karbon gibi maddeleri kullanarak aktif şekilde çalışıyorlar. Bu süreç, suyun doğal filtrasyonuna katkı sağlıyor. Araştırmacılar, gelecekte bu mikroorganizmaların zor kirleticileri parçalayabilme potansiyeline sahip olup olmadığını inceleyerek çevre sorunlarına çözüm aramayı planlıyor.