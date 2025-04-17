124 ışık yılı uzakta yaşam sinyali! Dünya dışı yaşamın ilk kanıtı mı?
İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi liderliğindeki gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde, Dünya'dan 124 ışık yılı uzaklıktaki K2-18b adlı gezegenin atmosferinde yalnızca canlı organizmalar tarafından üretilen kimyasallar tespit etti. Dimetil sülfür (DMS) ve dimetil disülfür (DMDS) olarak bilinen bu maddeler, Dünya'da sadece deniz planktonları gibi mikroorganizmalar tarafından üretiliyor.
Gezegenin, yaşamı destekleyebilecek sıcaklık koşullarına sahip olduğu "Goldilocks Bölgesi" içinde yer alması ve atmosferinde metan ile karbondioksit bulunması daha önce de umut verici işaretler olarak değerlendirilmişti. Şimdi ise canlı yaşamının varlığına dair en güçlü kimyasal ipuçları elde edilmiş durumda.
Ancak uzmanlar temkinli. Keşfin doğrulanması için yüzde 99.99994 güven düzeyi olan "beş sigma" eşiğine ulaşılması gerekiyor. Bu nedenle daha fazla gözleme ihtiyaç duyuluyor.
Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Nikku Madhusudhan, "Bu, evrende yalnız olup olmadığımız sorusuna cevap verebileceğimiz dönüm noktası olabilir" dedi.