Bilim insanları otizmin kaynağını buldu! İşte şok eden gerçekler

Şu ana kadar 100'den fazla genin otizmle bağlantılı olabileceği tespit edildi. Bu genlerden bazıları, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların kurulmasında kritik rol oynayan proteinleri etkiliyor. Ayrıca, "de novo" adı verilen rastlantısal gen mutasyonlarının da otizme neden olabileceği belirlendi. Bu mutasyonlar çoğu zaman ailede daha önce görülmemiş oluyor.

Bazı klinik çalışmalar ise otizme neden olan gen mutasyonlarının etkilerini azaltmaya odaklanıyor. Özellikle Şank3 genindeki bozulmalar üzerine gen tedavileri umut vadediyor. Ancak bu araştırmalar, etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı otistik bireyler, genetik müdahalelerin kimliklerine müdahale olarak görülebileceğini savunuyor. Bilim insanları ise çözümün kişiye özel destekle, hem genetik hem sosyal alanda ilerlemekten geçtiğini vurguluyor.