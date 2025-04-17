Bilim insanları otizmin kaynağını buldu! İşte şok eden gerçekler
Otizmin genetik kökenleri uzun yıllardır araştırılsa da, hangi genlerin rol oynadığı tam olarak bilinmiyordu. Ancak son araştırmalar, otizmin genetik kodlarını çözme yolunda büyük adımlar atıldığını gösteriyor. UCLA’dan Prof. Daniel Geschwind ve Institut Pasteur’den Prof. Thomas Bourgeron gibi önde gelen bilim insanları, otizme neden olan gen mutasyonlarını ve bunların beyin gelişimini nasıl etkilediğini detaylı şekilde inceliyor.
Şu ana kadar 100'den fazla genin otizmle bağlantılı olabileceği tespit edildi. Bu genlerden bazıları, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların kurulmasında kritik rol oynayan proteinleri etkiliyor. Ayrıca, "de novo" adı verilen rastlantısal gen mutasyonlarının da otizme neden olabileceği belirlendi. Bu mutasyonlar çoğu zaman ailede daha önce görülmemiş oluyor.
Bazı klinik çalışmalar ise otizme neden olan gen mutasyonlarının etkilerini azaltmaya odaklanıyor. Özellikle Şank3 genindeki bozulmalar üzerine gen tedavileri umut vadediyor. Ancak bu araştırmalar, etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazı otistik bireyler, genetik müdahalelerin kimliklerine müdahale olarak görülebileceğini savunuyor. Bilim insanları ise çözümün kişiye özel destekle, hem genetik hem sosyal alanda ilerlemekten geçtiğini vurguluyor.