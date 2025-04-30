Avustralya'da helikopterle yapılan koala itlafı tepki çekti: Yüzlerce yavru annesiz kaldı
Avustralya’nın Victoria eyaletinde Budj Bim Ulusal Parkı’nda yürütülen hava yoluyla koala itlafı, kamuoyunda büyük tepki topladı. Nisan ayı başında başlayan operasyonda şimdiye kadar yaklaşık 700 koala helikopterlerden açılan ateşle öldürüldü. Yetkililer, bölgedeki orman yangınlarının ardından açlık, susuzluk ve yaralanmalar nedeniyle bu yöntemin “acı çekmeyi önlemek” amacıyla kullanıldığını savundu.
Hayvan hakları savunucuları, havadan yapılan sağlık değerlendirmelerinin güvenilir olmadığını ve sağlıklı hayvanların da yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini belirtiyor. Özellikle anneleri vurulan yavru koalaların kaderiyle ilgili endişeler artarken, bölgeye kurtarma ekiplerinin alınmaması da eleştiri konusu oldu.
Friends of the Earth Melbourne, bu yöntemin Avustralya'da koalalara karşı ilk kez uygulandığını vurgulayarak, bu katliamın durdurulması ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Koala Alliance ise "Ağaçlardan vurulan annelerin yavruları açlık ve soğuktan ölüme terk ediliyor" açıklamasıyla tepki gösterdi. Tartışmalı uygulama, koala popülasyonlarının karşı karşıya olduğu geniş çaplı tehditleri de yeniden gündeme taşıdı.