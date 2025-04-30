Avustralya'da helikopterle yapılan koala itlafı tepki çekti: Yüzlerce yavru annesiz kaldı

Hayvan hakları savunucuları, havadan yapılan sağlık değerlendirmelerinin güvenilir olmadığını ve sağlıklı hayvanların da yanlışlıkla öldürülmüş olabileceğini belirtiyor. Özellikle anneleri vurulan yavru koalaların kaderiyle ilgili endişeler artarken, bölgeye kurtarma ekiplerinin alınmaması da eleştiri konusu oldu.

Friends of the Earth Melbourne, bu yöntemin Avustralya'da koalalara karşı ilk kez uygulandığını vurgulayarak, bu katliamın durdurulması ve bağımsız gözlemcilerin bölgeye erişimine izin verilmesi çağrısında bulundu. Koala Alliance ise "Ağaçlardan vurulan annelerin yavruları açlık ve soğuktan ölüme terk ediliyor" açıklamasıyla tepki gösterdi. Tartışmalı uygulama, koala popülasyonlarının karşı karşıya olduğu geniş çaplı tehditleri de yeniden gündeme taşıdı.