Bilim dünyasını sarsan keşif: Ağaçlar tutulmadan önce böyle haberleşiyor!

İtalya, Birleşik Krallık, İspanya ve Avustralya'dan bilim insanlarının oluşturduğu uluslararası ekip, Dolomit Dağları'ndaki bir ormanda özel sensörler kullanarak ağaçların biyolojik elektrik sinyallerini kaydetti.

Tutulma öncesinde ağaçların elektriksel aktivitelerinde belirgin bir eşzamanlılık gözlemlendi. Bu durum, ormanı birbirinden bağımsız bireyler değil, senkronize bir sistem olarak değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bu senkronizasyonun madde alışverişine değil, daha derin, kuantum alan teorisi gibi ileri analiz yöntemleriyle açıklanabilecek bir düzene dayandığını belirtiyor. Özellikle yaşlı ağaçlar tutulmaya daha erken ve güçlü tepki vererek, genç ağaçları da harekete geçirmiş gibi görünüyor.

Bilim insanları, bu bulgunun yaşlı ormanların korunmasının ekosistem hafızası açısından ne kadar kritik olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Araştırmanın sonuçları Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.