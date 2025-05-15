Petrol ve doğalgaz tarih olabilir! Doğal hidrojen 170 bin yıllık enerji sağlayabilir

Günümüzde hidrojen, özellikle gübre üretiminde ve karbon nötr enerji planlarında kritik rol oynuyor. Ancak hidrojenin büyük bölümü hâlâ fosil yakıtlardan elde ediliyor ve bu da küresel karbon salımının %2,4'ünü oluşturuyor. Talebin 2050'ye kadar altı kat artması beklenirken, düşük karbonlu alternatif kaynaklara yönelmek büyük önem taşıyor.

Araştırmacılar, doğal hidrojenin bulunabileceği bölgeleri belirlemek için yeni bir keşif stratejisi geliştirdi. Ancak bu kaynakların korunmasında yer altı mikroorganizmalarının yarattığı tehdit dikkat çekiyor. Bu mikroplar hidrojenle beslenerek ekonomik açıdan değerli birikimlerin yok olmasına yol açabiliyor.