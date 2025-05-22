Parfüm ve losyonlar sandığınız kadar masum değil: Vücudun kimyasal kalkanını bozuyor!

Yeni bir araştırmaya göre, cilde sürülen parfüm veya losyon gibi kişisel bakım ürünleri, vücudu çevreleyen kimyasal bir alanı etkileyerek sağlığı tehdit edebilecek reaksiyonlara yol açabiliyor. Bilim insanlarının "insan oksidasyon alanı" adını verdiği bu görünmez kalkan, ilk kez 2022'de keşfedildi. Bu alan, deri yağı ile ozon gibi hava kirleticilerin tepkimeye girmesiyle oluşan hidroksil (OH) radikallerinden meydana geliyor ve havadaki bazı zararlı maddeleri nötralize edebiliyor.

Ancak Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacılar, parfüm ve losyon gibi ürünlerin bu alanla etkileşime girerek vücut çevresindeki hava kimyasını önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koydu. Kontrollü bir ortamda yapılan deneylerde, losyon sürülmesinin ardından cilt yüzeyinden fenoksietanol ve etanol gibi kimyasalların yükseldiği, bunların soluma bölgesinde yoğunlaştığı gözlemlendi. Bu kimyasallar, oksidasyon alanındaki OH radikalleriyle etkileşime girerek onları azalttı.

Araştırmacılar, bu tepkimelerin insan sağlığına etkilerinin henüz bilinmediğini, ancak iç mekân kimyasının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışma Science Advances dergisinde yayımlandı.